Testování epidemii nevyřeší, očkování ano, hájí Vojtěch konec hrazení testů. Podle Baxy je to chyba

„Myslím, že je to opatření, které přichází v naprosto nevhodný čas a jenom bude komplikovat situaci v boji proti koronavirové pandemii,“ řekl Martin Baxa z AntiCovid týmu.

Podle Adama Vojtěcha ale není testování skutečnou zbraní proti koronaviru. Za ni považuje pouze vakcíny. „Testování jako takové není řešením epidemie nemoci covid- 19. To je třeba, aby si každý uvědomil. Debata o tom, jestli testování, nebo očkování, je lichá. Testováním situaci možná nějakým způsobem oddálíme a bude tady další vlna. Ale my potřebujeme očkovat. To je klíčové řešení,“ zdůraznil.

Ministr je přesvědčen, že zájem o vakcíny se kvůli konci bezplatných preventivních testů zvýší. Například návštěva restaurace se totiž s testem výrazně prodraží – tím spíše, že od 25. října bude muset personál restaurací kontrolovat bezinfekčnost. „Pokud bude testování nadále velmi komfortní a dostupné a lidé si budou myslet, že to je řešení situace – což je zkrátka mylná představa – tak očkování nebude tak vyžadováno,“ poznamenal Vojtěch.