Kdo potřebuje třetí dávku a která vakcína proti covidu-19 chrání nejlépe?

Potřebuje člověk očkování i po prodělání nemoci?

Ano, je to důležitá a prospěšná věc. Ukazuje se, že člověk může být po prodělání nemoci nějakou dobu chráněn, ale je to značně individuální. Některé práce potvrzují, že už šest až osm měsíců po prodělané infekci je ochrana nepoměrně slabší než u lidí, kteří jsou ještě navíc očkovaní. Pokud se člověk nechá očkovat, i když v minulosti nákazu prodělal, získá tím mnohem robustnější ochranu, která mu zabezpečí dostatečnou obranu i proti agresivnější variantě delta. Jak dobře očkování chrání?

Míra účinnosti se pohybuje kolem 95 procent po dobu nejméně šesti měsíců. U lidí, kteří tu ochranu mají z nějakého důvodu sníženou, například kvůli nějaké dlouhodobé nemoci, se to řeší třetí dávkou. Jaké jsou vedlejší účinky očkování?

Jsou podobné jako u jiných očkování, nejsou v ničem výjimečné. Není žádná větší frekvence vedlejších účinků, než vídáme u jiných vakcín. Když si uvědomíme, že u nás bylo podáno přes 12 milionů dávek a hlášeno bylo asi 8500 nežádoucích vedlejších účinků, tak to není ani jedno celé procento. Nejčastěji jsou to očekávané reakce v místě vpíchnutí. Mám-li očkování ukončené, a přesto se nakazím, jaká je pravděpodobnost, že někoho ve svém okolí nakazím?

Jde o takzvané průlomové infekce, které se opravdu mohou objevit. Není to časté, ale může se to stát. Pokud se to stane, pak je takový člověk opravdu infekční a může nákazu šířit - má příznaky nemoci, virus se množí na sliznicích a je tedy pro své okolí nebezpečný. Dá se předpokládat, že je-li ochrana u očkovaného prolomená, pak by mohl mít nižší virovou nálož, než člověk, který nebyl vůbec očkován. Proto také očkovaní mají méně příznaků nemoci, nebo jsou tyto příznaky slabší. Nákaza se ale vyloučit nedá.

Kdy je potřeba přeočkování, tedy třetí dávka?

Je potřeba udělat to co nejdříve poté, co dojde k poklesu účinnosti a tedy i ochrany. Ukazuje se, že u některých jedinců to může být už za šest měsíců po druhé dávce. Zejména u starších lidí nebo osob s chronickými nemocemi by se mělo zvažovat přeočkování právě těch šest měsíců po druhé dávce vakcíny, aby si míru ochrany pojistili na další a delší období. Kdo má na přeočkování v současné době nárok?

V současné době jsou pravidla v České republice nastavená tak, že nárok má každý, komu uplyne šest měsíců od původního dokončeného očkování. Mají se časem přeočkovat všichni?

Toto doporučení platí prakticky pro všechny, takže je žádoucí, aby se časem přeočkovali všichni. Jsou tu ale lidé, kteří už nemoc měli a potom byli očkovaní, kde si myslí, že třetí dávka zřejmě není nezbytná. Kde se přihlásit k přeočkování?

Možnosti jsou stejné jako u první a druhé dávky - tedy buď přes svého praktického lékaře, anebo přes centrální registrační systém v nemocnicích. Navíc existují i centra, kde se očkování provádějí bez registrace. Jaké vakcíny se používají na přeočkování?

Doporučují se mRNA vakcíny, které se také u nás nejvíc používají. Je to proto, že jejich účinnost je nejvyšší. Jde o dva výrobce, firmy Pfizer/BioNTech a Moderna. Kterákoliv z těchto vakcín může být využita na přeočkování. Která z vakcín je nejlepší?

Výsledky se sice liší, ale některé studie potvrdily, že s přeočkováním jsou vakcíny firmy Moderna o něco účinnější než vakcíny Pfizer/BioNTech. Bavíme se ale jen o nevýznamném procentu rozdílu, obě tyto vakcíny jsou na přeočkování srovnatelně dobré. Co dělat, když byl člověk očkovaný jinou vakcínou, tedy například Johnson and Johnson nebo od firmy AstraZeneca?

V případě dvoudávkové vakcíny AstraZeneca bych doporučil nechat se přeočkovat některou z mRNA vakcín. Firma Johnson and Johnson má jednodávkovou vakcínu, ale ukazuje se, že ani její ochrana není dostatečná. Osobně bych doporučoval lidem, kteří jsou očkovaní touto látkou, nechat se přeočkovat nějakou mRNA vakcínou.

Co dělat, když chce člověk nechat očkovat své děti?

Pro děti starší dvanácti let jsou dvě možnosti: buď se obrátit na svého dětského lékaře, anebo se obrátit na centrální registraci - u vakcinace dětí je totiž zapotřebí, aby u vakcinace byl přítomen nějaký pediatr pro případ neočekávané reakce. Na co si dát pozor při očkování dětí?

Nedoporučoval bych očkovat dítě, které má nějaké akutní zdravotní problémy, má nějakou virózu, horečku nebo podobné potíže. Je také dobré počítat po očkování s tím, aby dítě mělo nějaký klidový režim, třeba dva dny. Co dělat, má-li dítě méně než 12 let?

Myslím si, že jejich chvíle brzy přijde. Evropská léková agentura už vakcínu pro děti mladší dvanácti let prověřuje a posuzuje a je pravděpodobné, že ji schválí ještě před koncem roku. Mohlo by se to stát možná už na začátku prosince. Tato vakcína se liší tím, že je v ní jen třetina účinné látky; až bude toto očkování povolené, pak bude režim podobný jako u vakcinace starších dětí.