Mynář není člověk na svém místě, míní Vystrčil. Podle Valachové měl kancléř informovat ústavní činitele

Kancléře kritizovala také Valachová (ČSSD). „Pokud věděl o situaci ve věci zdravotního stavu prezidenta 13. října, tak měl bezodkladně ve veřejném zájmu vhodným způsobem, s ohledem na lidskost, informovat obě komory parlamentu a nejvyšší ústavní činitele,“ konstatovala. Jako právnička se domnívá, že možnost odvolat kancléře by předseda vlády, pokud by došlo k převodu pravomocí, měl.

Jako velmi problematické vnímá Mynářovo chování Vystrčil (ODS). „U pana kancléře je to tak, že není člověkem na svém místě a bude na rozhodnutí budoucího premiéra, jak s tím naloží. Já si myslím, že by tu funkci vykonávat neměl. Kdybych byl premiérem, tak bych nechtěl, aby byl nadále kancléřem,“ zdůraznil.

Řádná schůze Senátu ale bude dříve, a to 26. října. Jedním z důvodů, proč se věcí nezabývat na tomto jednání, je podle Vystrčila právě tato žádost o aktualizaci. „Chceme, aby případná hlasování Senátu a sněmovny byla co nejblíže sobě z hlediska termínů. Proto přemýšlíme o tom časném listopadovém termínu,“ zdůvodnil.

Podle předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby (STAN) by o případné aktivaci článku 66 mohla horní komora jednat na schůzi 5. listopadu. Podle Vystrčila je pravděpodobné, že se v tomto datu bude Senát věcí zabývat, a že aktivaci odsouhlasí. Připomněl zároveň, že jednou z debat na úterním setkání se zástupci Poslanecké sněmovny bylo to, že před tímto hlasováním má dojít k aktualizacím informací o zdravotním stavu prezidenta.

Valachová kritizuje policii, že o případu informovala na Twitteru

V souvislosti s hospitalizací Zemana policie prošetří možné trestné činy proti republice. Reaguje tak na zveřejněné informace o zdravotním stavu hlavy státu. Už dříve se objevily informace o vyšetřování směrem k pravosti či nepravosti prezidentova podpisu pod listinu, jíž se svolává nová sněmovna. Podle informací serveru iRozhlas.cz se událostmi kolem prezidenta zabývá i Bezpečnostní informační služba. V pondělí server Info.cz napsal, že se situací zabývá i Vojenské zpravodajství.

„Domnívám se, že aktuálně řešíme mimořádně závažnou situaci z hlediska možného převodu pravomocí prezidenta republiky. Je to velmi náročná otázka – ústavní i lidská. Osobně se domnívám, že přilévat tímto způsobem olej do ohně tweetováním v tak závažných skutkových podstatách trestných činů nebylo na místě,“ řekla Valachová s odkazem na to, že policie o věci informovala na Twitteru.

Také Nacher nepovažuje za vhodné, aby policie takovéto otevřené věci komunikovala přes Twitter. „To vyvolává celou řadu otazníků,“ řekl s tím, že to celou situaci zbytečně rozdmýchá.

Vystrčil se police zastal. „Pokud by policie nic neřekla, tak by se někdo ptal, zda to bude šetřit a zda ty podivnosti nějakým způsobem monitoruje,“ uvedl. Připustil ale, že by asi bylo lepší informovat jinak, než skrze Twitter.

Podle Okamury platí, že pokud existují podezření na pochybení, policie má povinnost to začít šetřit. „Pakliže se jedná o situaci kolem pana prezidenta, tak je potřeba vyvrátit veškeré pochybnosti, to prostě tak je,“ zdůraznil.