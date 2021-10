Babiš žádá Mynářovu rezignaci, jinak mu hrozí odvoláním

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ citoval server iDNES.cz premiéra. Pokud kancléř věděl, že prezident Zeman nyní nemůže vykonávat funkci, neměl Mynář zvát do nemocnice předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO) ani pořádat pondělní tiskovou konferenci, míní Babiš.

Zatím premiér Mynáře neoslovil a ani se k tomu nechystá, jde podle něj o veřejnou výzvu. S aktivací článku 66 by ale Babiš ještě počkal. „Pokud je pan prezident devět dní v nemocnici a léčí se, není teď jeho role na stole, tak by měla koalice počkat,“ myslí si o případné snaze převést pravomoce prezidenta Babiš.

To by se podle něj mělo řešit až v momentě, kdy se ustanoví nová sněmovna a vláda podá demisi. Když Babiš viděl prezidenta Zemana naposledy v neděli 10. října po volbách, byl prý před převozem do nemocnice při vědomí, pouze unavený.

Obdobně se ohledně Mynáře vyjádřil i lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala, který bude pravděpodobným příštím premiérem. „Jsme ve vážné a neudržitelné situaci, musíme z ní najít důstojnou cestu a vrátit důvěru v základní funkce a instituce státu,“ uvedl Fiala.

Kancléř Mynář by si měl uvědomit neudržitelnost současné situace a ze své funkce odejít. Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost čl. 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 19, 2021

Vondráček nebude ve vedení sněmovny

Článek 66 ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda sněmovny. Ústavní právník Aleš Gerloch řekl Radiožurnálu, že situace by se neměla měnit ani v případě, že vláda tou dobou bude možná v demisi.

Prezident Miloš Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na jednotce intenzivní péče.

Mynář byl o stanovisku nemocnice informován ve středu 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). To kritizuje i premiér Babiš. Dle jeho slov tak Radek Vondráček nebude kandidátem ANO do vedení sněmovny.