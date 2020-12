Příprava Nejedlého cesty do Ruska vyvolává spekulace. Podle Černínského paláce byla nestandardní

Na cestu upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštěvách. Podle Deníku N by se schůzka Zemana s Putinem mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Setkat se spolu měli už letos při oslavách výročí konce druhé světové války, Zeman ale nakonec kvůli pandemii do Ruska neodletěl.

„Příprava cesty nebyla podle mého názoru úplně standardní a i z mého pohledu to vyvolává spekulace, které v tuto chvíli nejsou ani potřeba. Z mého pohledu by to mělo být v zájmu Kanceláře prezidenta republiky, aby takové cesty, pokud se jedná o externí poradce, probíhaly co nejtransparentněji,“ uvedl ministr.