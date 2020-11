Byl jsem ubezpečen, že Nejedlý nebude v Rusku řešit otázky spadající pod vládu, uvedl Petříček

Návštěvu podle serverů zajišťovala ruská vicepremiérka. Nejedlý zmíněným médiím dříve řekl, že v Rusku nehodlá jednat o tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Podle dostupných informací je mezi možnými uchazeči ruská firma Rosatom. Servery uvedly, že Nejedlý se už před třemi lety tajně setkal s šéfem Rosatomu Alexejem Lichačovem.

Zmocněnec pro konzultace s Ruskem Rudolf Jindrák odmítl, že by Nejedlý převzal jeho roli. Poradce také popřel, že by se jednání účastnil i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. O cestě podle médií nemělo informace ani české velvyslanectví v Moskvě.

Pirátský poslanec Jan Lipavský vyzval Petříčka, aby Nejedlému odebral diplomatický pas. Podle ministra by to bylo možné pouze v případě, že by Nejedlý buď skončil ve funkci hradního poradce, nebo s pasem spáchal trestný čin nebo přečin. Diplomatický pas by měl být využíván pouze k pracovním účelům spojeným s výkonem funkce, kvůli níž byl vystaven, uvedl Petříček.