Najít kompromis pěti stran bude obtížné, míní Ludvík a Pilný. Nevidím důvod, oponoval Bursík

Oponoval však bývalý ministr životního prostředí Bursík. „Tyto komentáře slyšíme od lidí z opozice. Nevidím důvod, proč by se strany nedokázaly dohodnout,“ uvedl Bursík. Kvitoval také prozápadní orientaci vznikající vlády, která podle něj pozitivně ovlivní české předsednictví Radě EU.

Nejen brzké sestavení vlády, ale i její stabilita jsou potřeba dle bývalého ministra financí Pilného. „Precedens pěti stran ve vládě vyvolává spíš dojem, že se tam bude muset uzavírat celá řada kompromisů, ale bude obtížné najít konsenzus,“ uvedl. Rozkročení stran může vyjednávání zkomplikovat i podle exministra zdravotnictví Ludvíka. „Čtyři jsou středové až pravicové, a pak jsou tam Piráti, to opravdu nebude vůbec jednoduché,“ řekl.

Z ochrany prostředí se podle něj ale stalo ústřední téma z tématu okrajového. „Všimněte si, že Evropská komise svou pocovidovou pomoc členským státům podmínila tím, že dojde k transformaci a že se státy modernizují,“ přiblížil. „Životní prostředí by mělo být jedním z nejvýznamnějších ministerstev, které vláda bude mít,“ doplnil.

Současný šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) by dle něj neměl činit žádné závažné kroky. Covid je dle Ludvíka sice stále tématem, nový ministr se však bude muset postavit i koncepčním problémům českého zdravotnictví. „Jeden z nich, který musí být bez debaty vyřešen ve velmi krátkém horizontu, je nedostatek zdravotních sester,“ popsal.

Jedním z nejsledovanějších ministerských postů je kvůli covidu-19 resort zdravotnictví, v souvislosti s jeho personálním obsazením se mluví o Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Jako špičkového lékaře a kvalifikovaného poslance jej hodnotí exministr a ředitel Fakultní nemocnice Ludvík, i když výkon ministerské funkce se podle něj od poslanecké práce liší. „Je to úplně něco jiného, ale jak znám pana profesora Válka, tak si myslím, že je pro tuto roli dobře vybaven,“ zhodnotil.

Konsolidovat veřejné finance je krátkodobě nezvládnutelný úkol, míní Pilný

V souvislosti s resortem financí se mluví o Zbyňku Stanjurovi (ODS). Podle exministra Pilného jde o pracovitého a poměrně pragmatického člověka, který by roli šéfa resortu měl zvládnout. Situace ve veřejných financích však podle něj „dost dobře zvládnutelná není“. „Panu Stanjurovi rozhodně nezávidím to, co bude muset řešit,“ uvedl Pilný a připomněl, že došlo k prudkému nárůstu státního dluhu, stoupají ale i náklady na jeho obsluhu.

Velkou položku v rozpočtu dle jeho názoru představují zvyšující se důchody a platy státních zaměstnanců, kde průměrná mzda již převyšuje privátní sféru. „Jenom tyto výdaje, které musíte zaplatit, převýší příjmy,“ poznamenal. Obává se proto omezení řady státem poskytovaných služeb. Úspory podle něj vláda může zajistit v jednotkách miliard korun. „Teď ale počítáme ve stovkách miliard,“ dodal Pilný.