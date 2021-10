Schillerová střídá Faltýnka, povede sněmovní klub ANO

Aktuálně vládní ANO bude mít i v novém volebním období v dolní komoře nejsilnější klub. Počet jeho členů však klesne o šest, konkrétně na 72.

Schillerová, která není členkou hnutí, vedla za ANO jihomoravskou kandidátku a od voličů získala téměř 23 tisíc preferenčních hlasů.

Stanjura jako staronový šéf

Na prvních jednáních po víkendových sněmovních volbách se scházejí také poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí SPD.

O řízení svých poslanců už rozhodla občanská demokracie, která vedení klubu ponechává dosavadními předsedovi Zbyňku Stanjurovi, který stojí v čele klubu od listopadu 2013. On i všichni další zvolení funkcionáři klubu už byli členy jeho vedení v končící sněmovně. O některých z nich se spekuluje jako o kandidátech na ministry.

Gratuluji @Zbynek_Stanjura ke zvolení předsedou poslaneckého klubu ODS, @jana_cernochova ke zvolení 1. místopředsedkyní klubu a @Jan_Skopecek @BauerJan_pt @marekbenda2013 a Ivanu Adamcovi ke zvolení místopředsedy klubu. Těším se na spolupráci. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 12, 2021

Stanjura byl ministrem dopravy ve vládě Petra Nečase, na úřad tehdy přišel z postu šéfa klubu, kam se po vládním angažmá opět vrátil. Nyní se spekuluje o tom, že by v koaličním kabinetu mohl vést ministerstvo financí. Černochová by mohla být ministryní obrany, Benda by se mohl stát ministrem spravedlnosti.

Zástupci ODS včetně místopředsedy Martina Kupky ale označují otázku personálního obsazení ministerstev za předčasnou. Přednost mají podle nich rozhovory o programových prioritách. „Koalice SPOLU má zájem poskládat sněmovnu, aby co nejrychleji přinesla změnu,“ řekl Kupka.

Klub občanských demokratů bude mít v novém uspořádání dolní komory 34 členů, dosud měl o devět méně.

Uspořádání nové Poslanecké sněmovny by se mělo odehrát v režii dosud opozičních stran volebních koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, které již také deklarovaly vůli sestavit kabinet. Ve 200členné dolní komoře budou mít 108 hlasů.