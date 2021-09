Lídři z Vysočiny debatovali o zdravotnictví i o tom, jaké informace o stavu prezidenta zveřejňovat

První část debaty se týkala aktuální situace s hospitalizací prezidenta Zemana, o jejichž důvodech Hrad neinformoval. Podle lídra kandidátky ČSSD Jiřího Běhounka by nějaká zpráva o tom, co se děje, z Hradu vyjít měla, detaily by se ale podle něj zveřejňovat neměly, protože jde o citlivá data. „Vzhledem k tomu, že je to prezident republiky, tak zajisté by Hrad měl komentovat, jako to činil v minulosti, když šel pan prezident na vyšetření,“ myslí si.

I Vít Kaňkovský z koalice Spolu má za to, že ne všechny, ale nějaké informace by se na veřejnost dostat měly. „I pan prezident má právo na to, aby některá citlivá data nebyla zveřejňována. Nicméně mlčení Hradu o tom, jestli je to akutní, nebo jestli je to dlouhodobá záležitost, si myslím, že vnáší nejistotu. Veřejnost by měla znát alespoň základní informace,“ uvedl.

Krajský lídr SPD Radek Koten si mlčení Hradu nevysvětluje nijak. Zdraví prezidenta je podle něj plně v rukou lékařů, myslí si, že Hrad nějaké stanovisko vydá. Prezidentovi přeje brzké uzdravení, situace ho neznervózňuje. „Vzhledem k tomu, že pan prezident už absolvoval několik rekondičních pobytů v různých zařízeních, tak i v tomto případě si myslím, že půjde o nějaké nevýznamné poležení si,“ prohlásil.