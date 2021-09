Ohodnocení hygieniků se změní, rozhodla vláda. Jednala i o dřívějším důchodu v náročných profesích

Hygienická služba se dlouhodobě potýká s personálními problémy. Situaci zhoršila covidová epidemie, kdy role hygieniků vzrostla. Podle ministerstva zdravotnictví by změny v odměňování mohly pomoci stav stabilizovat. Na odměny hygieniků uvolní vláda 125 milionů korun, další dva miliony půjdou na odměny do Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Nařízení má naopak od příštího roku umožnit, aby se z některých míst v hygienické službě staly posty klíčové. Pracovníci na nich by mohli pobírat až dvojnásobek stanoveného tarifu. Zvýšit se mají také příplatky pro lidi, kteří pracují v terénu. Místo 500 až 1300 korun by nově mohli od ledna mít od 750 do 2500 korun. O výši příplatku rozhodne vedení hygienické stanice.

O požadavcích na zvýšení platů ve veřejném sektoru ale vláda v pondělí nejednala. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání řekla, že bude o požadavku odborů na růst o 3 tisíce korun měsíčně jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) během tohoto týdne, později v koalici. Na návrhu zvýšit platy všem pracovníkům veřejného sektoru od ledna o 3 tisíce korun se počátkem září shodli odboroví předáci, vicepremiér Jan Hamáček a ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD).

Pracovníci v náročných profesích by mohli dříve do důchodu

Neutrální stanovisko vláda zaujala k návrhu na dřívější odchody do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích. Sociální demokraté chtějí novelu prosadit v Poslanecké sněmovně ještě do voleb.

Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za deset let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok, uvedla ministryně Maláčová. Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody.

Obdobnou předlohu podali sociální demokraté již dříve, sněmovna ji dosud neprojednala. Nyní zahrnuje také zdravotnické záchranáře a záchranáře horské služby. Možnost předčasného důchodu pro ně prosadili v jiné novele poslanci ANO. Ukázalo se však, že ustanovení nebude možné v praxi využít a žádosti bude správa sociálního zabezpečení zamítat.

Plán proti klimatickým změnám počítá se 139 miliardami korun

Opatření, která vzejdou z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, budou do roku 2025 stát odhadem 139 miliard korun. Z národních zdrojů by měly zhruba jít tři pětiny, financování z Evropské unie tvoří 52 miliard korun, vyplývá z aktualizovaného plánu adaptace, který schválila vláda. Odsouhlasila také Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do roku 2030.

Podle předkládací zprávy by mělo jít na příslušná opatření z národních zdrojů 86,5 miliardy korun. Zpráva však také uvádí, že peníze jsou z 46 procent na daná opatření už vyčleněny. „Požadavky na nové národní zdroje tak tvoří celkem 46 miliard korun,“ píše se ve zprávě.