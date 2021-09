Nechat letní čas napořád by bylo tragické, míní vědkyně Illnerová. V zimě by svítalo až v devět

Za problém považuje pozdní rozednívání zejména v zimních měsících. „Kdybychom měli letní čas a vstávali v 8 hodin, tak bychom měli stále tmu. Teprve v 9 hodin by začalo svítat,“ poukázala. Ranní světlo je podle ní dobré proto, že napravuje tendenci většiny lidí zpožďovat se. „Většina lidí má spíše sklony být jako sovy, tendenci se zpožďovat. Proto je standardní čas dobrý, že nás drží v nějakých mezích. Abychom přešli na letní čas, to by bylo naprosto tragické. Potřebujeme ranní světlo po celý rok,“ míní. Zejména v Česku by podle ní byla dokonce škoda standardní čas opustit i proto, že země je geograficky umístěna tak, že je slunce v poledne skutečně v zenitu.

Rozhodnutí, které schválil Evropský parlament, mělo střídání času v Unii letos skončit, ale předpokládalo, že se státy shodnou na jednotném nastavení času v EU do budoucna, což se nestalo. Podle nařízení, které se dostalo na pondělní program jednání vlády, by v důsledku mělo střídání pokračovat nejméně do roku 2026.

Vědci v minulosti již popsali, že posuny působí některým lidem zdravotní komplikace. Podle Heleny Illnerové se to stává hlavně na jaře, kdy začíná letní čas a „mizí“ jedna hodina. „Vzniká to z toho, že nějakou dobu po změně času spíme kratší dobu. Po změně času na jaře, kdy si musíme hodinky předběhnout, jsme nastaveni tak, že jdeme spát, jak jsme chodívali, ale musíme o hodinu dřív vstávat,“ ozřejmila. Ujistila však, že u většiny lidí se nepohodlí během tří až čtyř dnů srovná.