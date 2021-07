Stát dá dvoumilionový příspěvek i majitelům nezkolaudovaných domů poškozených tornádem, rozhodla vláda

Ministerstvo vnitra doporučilo vládě vyhovět žádosti jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) o prodloužení stavu nebezpečí. Po prodloužení bude trvat do 23. srpna. Opatření má pomoci při likvidačních pracích i dokončování oprav nejpotřebnější infrastruktury.

Kabinet projednal i řešení pro majitele, kteří neměli zkolaudované novostavby a po poškození tornádem podle dosavadních pravidel nemohli počítat s pomocí státu. Nehrozí tedy již, že by nic nedostali lidé, kteří před tornádem nestihli dům dokončit. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři roky před podáním žádosti v úpadku nebo likvidaci.

V poničených obcích by podle dokumentu, který pro jednání vlády připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, měly být nanejvýš desítky nezkolaudovaných staveb. „Podpora se však tím stane jednotná pro všechny dokončené i rozestavěné stavby pro bydlení a lze tím předejít případnému znevýhodnění osob, které výstavbu rozestavěné stavby pro bydlení nedokončily. Negativní sociální následky by v případě nerozšíření předmětu nařízení mohly převýšit závažnost dopadu poskytnuté finanční podpory státu do státního rozpočtu,“ uvedl úřad.