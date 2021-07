Nezkolaudované stavby zničené tornádem nemají nárok na dotaci, je jich dvacet, píše MfD

„Ten dotační titul je určený na obnovu obydlí do původního stavu. Nezkolaudovaný dům dle zákona obydlím není, neboť v něm nesmíte bydlet. Podmínka tady není splněna, dotaci nelze udělit. Vypadá to nefér, ale porušením tohoto pravidla bychom se dostali do konfliktu se stavebními úřady,“ řekla listu Smetanová ze SFPI, který dotační tituly vypisuje.

Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (NK + TOP 09) vnímá vyjmutí majitelů nezkolaudovaných domů ze systému dotací jako nespravedlnost. „Mně vadí, že tady je spousta domů, kde fyzicky nikdo nebydlel a jejich majitelé na podporu nárok mají. A někdo jiný, kdo v domě bydlel, ale chybělo mu jen kulaté razítko, o podporu přijde. To je až neuvěřitelná tvrdost, nevidím v tom ani logiku,“ cituje starostu MfD. Starosta sice připouští, že bydlet v domě bez kolaudace je chyba, zároveň je to podle něj ale běžná praxe.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by dotace na rozestavěné domy, byť těsně před dokončením, byly v rozporu se stavebním právem. Majitele takových staveb odkazuje na neziskové a charitativní organizace, případně mají jednat s bankami, u kterých mají hypotéky.

„Máme přislíbeno od bank, že jim vinkulované pojištění nemovitostí vyplatí, takže ty peníze mohou použít na doplacení staré hypotéky nebo je použít rovnou na rekonstrukci,“ dodala Dostálová. Pokud by pojistka nepokryla celou úpravu, dorovnají to podle Dostálové neziskové organizace. „Jedna rodina od nich může dostat až jeden milion korun, na tom už se pracuje,“ řekla ministryně listu.