Dotace po tornádu z programu Živel se nebudou snižovat o dary z veřejných sbírek, rozhodla vláda

Podle Dostálové se snižování dotace z programu Živel o peníze z veřejných sbírek do vládního opatření dostalo jako nešťastná formulace od úředníků, nebyl to záměr. Cílem bylo zabránit proplacení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by tím žadatelům mohly nastat kvůli rozpočtovým pravidlům, uvedla. Změnu nařízení vláda projednala na mimořádné schůzi, ministři se spojili přes internet.

Zástupci opozičních stran i někteří tornádem zasažení lidé se pozastavovali také nad odečtem náhrad z pojištění od státní podpory. Vláda by tak podle některých z nich zvýhodňovala nepojištěné a trestala pojištěné. ODS avizovala, že chce jednání o státní dotaci, darech a pojištění zařadit jako první bod na středeční jednání sněmovny.

Lidé z oblastí, kterými 24. června prošla ničivá bouře, mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat od státu dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Statici v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zatím určili k demolici více než 180 domů. Lidé v dobročinných sbírkách na zasažené bouří vybrali více než miliardu korun.