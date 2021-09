Západ se po Afghánistánu musí semknout. Lukašenkovi EU nesmí ustoupit, míní Fischer a Svoboda

Povede to podle něj k tomu, že všichni aktéři, kteří si přejí destabilizovat Západ, budou mít pocit, že si mohou dovolit víc. Svoboda to považuje za selhání špiček Severoatlantické aliance, jejích úředníků a stratégů, kteří nedrží veřejné funkce a nekandidují. „Mně vážně vadí, že tito lidé nekřičeli, že je potřeba to udělat jinak,“ tvrdí Svoboda, podle nějž měli alianční stratégové varovat, že odchod se vymstí.

Otázku migrace znovu otevřelo stažení spojeneckých sil z Afghánistánu. Podle Svobody bylo chybou už uzavřít smlouvu s Talibanem, jak to udělala administrativa amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Bývalý ministr zahraničí také zkritizoval, že spojenci nechali Talibanu výzbroj a vycvičenou armádu. „To je živá voda, která vedla k tomu, že organizace jako Hamás nebo jiné si navzájem gratulují a říkají, my můžeme porazit Spojené státy,“ zdůrazňuje.

Za chaotický považuje odchod z Afghánistánu i Fischer. Ten v ČT pochválil evakuační operaci samotnou, ale vyčetl české vládě, že rozhodování nechala na poslední chvíli, i když bezpečnostní komunita věděla předem, co je třeba dělat.

Spojené státy se podle senátora neradily o svých plánech tak, jak bylo potřeba. V důsledku nyní například evropské země nemohou vrátit ilegální migranty, kteří nemají nárok na azyl, ale jež se nepodařilo dříve vyhostit. „Afghánce, které bylo potřeba odlifrovat do Afghánistánu, je nyní třeba nechat v Evropě, protože nevíme, v jaké zemi by žili a zda by je tam nečekala smrt,“ uvažuje Fischer.

Uzavřené hranice

„Jde mi o to, aby Západ poté, co předvedl v Afghánistánu, ukázal, že je schopen se sjednotit,“ je přesvědčen Svoboda. Evropská unie nyní musí hermeticky uzavřít vnější hranice, je to jediné správné řešení, věří. Exministr zdůrazňuje, že lidé prchající před konflikty zneužívá režim běloruského diktátora Alexandra Lukašenka jako politický nástroj.

„Evropská unie musí říct: Lukašenko, my necouvneme,“ zdůrazňuje poradce premiéra pro legislativní otázky. Jakmile by prý Evropa couvla, Minsk by na hranici poslal další běžence.

Fischer podotýká, že Lukašenkův režim ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropské unie, což ukázal už únos civilního letadla, v němž cestoval k režimu kritický novinář. „Dnes vidíme, že zkouší destabilizovat demokratické země, a proti tomu je třeba se bránit,“ míní předseda senátního výboru pro bezpečnost a obranu.