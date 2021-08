Setrvat v Afghánistánu nešlo věčně. Jejich armádě chyběla vůle bojovat, řekl český velvyslanec při NATO

přehrát video Jakub Landovský byl hostem Interview ČT24

„Mise v Afghánistánu byla vojensky úspěšná. Situaci rozhodně neprospělo, že jsme prodlužovali datum stažení, o kterém Taliban věděl, a zároveň s tím jsme neměli připravený záložní scénář na to, že dojde k úplnému zhroucení. Na druhou stranu není možné v té zemi setrvat věčně a budovat chiméru, která nikdy nedojde svého naplnění,“ zhodnotil situaci Landovský. Americké tajné služby přitom před rychlým vývojem prezidenta USA varovaly. Landovský si ale netroufl tvrdit, zda by se rozhodnutí odejít z Afghánistánu změnilo, pokud by hrozby tajných služeb prezident vyslyšel. Možná by podle něj došlo k dřívější evakuaci diplomatů a spolupracovníků NATO. „Naše strana vsadila na podporu centrální vlády a zvítězilo povstalecké hnutí Taliban. Je otázkou, zda jsme byli schopni investovat tolik, aby tato situace nenastala,“ podotkl.

Afghánistán je podle Landovského velmi specifická země, kde nikdy nezakořenila žádná centrální autorita z důvodů etnických, geografických a také náboženských. Dvacetiletá mise v Afghánistánu měla podle něj smysl. „Když dojde k něčemu zásadnímu, jako je útok 11. září, tak to poslední, co by bylo možné předpokládat, je, že Západ nezareaguje. Spojené státy zareagovaly jasně a spojenci stáli všichni na jedné straně a podařilo se za tři měsíce dobýt celou zemi,“ uvedl Landovský. Doplnil ale, že se teď ukazuje, že spojenci přecenili vlastní síly z hlediska celkového cíle. Obavy z vlády Talibanu Landovský také zdůraznil, že současná situace v Afghánistánu se liší od té před dvaceti lety, protože i hnutí Taliban se změnilo. „Taliban dneška nebude asi úplně ten samý, který vládl v Afghánistánu na konci devadesátých let,“ dodal. Prezident Miloš Zeman ale varoval v souvislosti se situací v Afghánistánu před nebezpečím mezinárodního terorismu. Na setkání s českými velvyslanci prohlásil, že se do Afghánistánu budeme muset dřív nebo později vrátit. Situaci po odchodu koaličních vojáků ze země označil za debakl a ostudu.