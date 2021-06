Generální inspekce nevidí v zákroku policistů proti Romovi trestný čin

Na internetu se objevují různá videa. Ze záznamu, který se objevil na serveru iDNES.cz, je patrné, že muž vrazil dvakrát hlavou do zaparkovaného auta a poté se skácel k zemi. Videu předcházel záznam, který zveřejnila policie, a byl natočený z jiného úhlu. V něm muž do auta buší pěstmi. Po internetu koluje také amatérské video ze zásahu.

Inspekce sdělila, že vyhodnotila podklady, které si vyžádala od policie, a to včetně obrazových materiálů a předběžného výsledku nařízené soudní pitvy. „Nicméně záležitost i nadále budeme sledovat z veřejně dostupných zdrojů a také se budeme průběžně seznamovat s novými policejními materiály,“ doplnila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Policisté v sobotu odpoledne zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů, kteří také poškozovali cizí auta. Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš zemřel v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Zdůvodnili to tím, že muž při zatýkání kladl odpor. Policie popřela, že by metoda znehybnění muže vedla k jeho smrti.

Incident vyvolal reakce i ve světě

Teplický incident vyvolal pozornost nejen v České republice, ale také ve světě. Jako nelidský, odporný a brutální označil zákrok například šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose. Rada, která sdružuje romská etnika, vidí podobu s případem černocha George Floyda. Ten zemřel ve Spojených státech loni v květnu poté, co mu policista několik minut klečel na krku. Rose v prohlášení vyzval k plnému objasnění teplického incidentu a k přísnému potrestání policistů. Chce se obrátil na vrcholné představitele Česka a Německa.

V Teplicích vzniklo pietní místo, ke kterému od soboty přišly stovky lidí zapálit svíčky a položit květiny.