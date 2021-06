ŘSD chce prověřit stav vozovek. Letošní léto na dálnicích nebude tak velké „peklo“, tvrdí Mátl

Ředitel ŘSD uvedl, že právě na dálnici D35 se v tuto chvíli chystá velká oprava. „Máme ji ve výběrovém řízení, to znamená, že ještě během letošního roku bychom měli mít zhotovitele této stavby. A měli bychom tam už na podzim zahájit práce,“ uvedl s tím, že se také více zaměří na úseky, kde by hrozilo podobné poničení vozovky, jako k tomu došlo v sobotu u Přáslavic na Olomoucku.

„Určitě se znovu zaměříme na tyto problémové úseky, abychom se pokusili to eliminovat, ale situace je velmi obtížná. V tuto chvíli je to o tom, abychom ty dotčené úseky vyměnili,“ řekl Mátl.

V souvislosti s tím, že se mění klima a teploty budou pravděpodobně stoupat, Mátl řekl, že technologie jdou dopředu a dokáží se přizpůsobit. „Samotná modernizace dálnice D1 je prováděna takovým způsobem, že by se měly tyto záležitosti eliminovat. Samozřejmě musíme zvažovat i materiál, se kterým se pracuje. Slyšel jsem i názor, že problém je v samotných cementech a směsích,“ upozornil.

Popraskaná D1

Podobná prasklina se ale objevila i na modernizované dálnici D1. „Ano, objevila se, ale jedná se o úplně jiný případ než na dálnici D35. V tomto případě šlo o problém v samotné spáře, kde ten gumový profil, který do těchto spár vkládáme, poklesl. Zaneslo se to nečistotami a v tom obrovském vedru se to seškvařilo a udělalo to pevnou hmotu, ta posléze nepracovala tak, jak měla,“ vysvětlil šéf ŘSD.

Mátl uvedl, že v tomto případě šlo o nedodržení technologické kázně, ŘSD tak tyto práce reklamovalo. „Zhotovitel reklamaci přijal, v tuto chvíli bude toto lokální místo opravovat,“ ubezpečil. V souvislosti s tímto případem bude ŘSD kontrolovat i další úseky D1, zda někde nedošlo nebo nemůže dojít k podobnému problému.