ŘSD vypsalo tendr na stavbu dálnice D1 u Přerova. Na stavební povolení čeká

Lhůta pro doručení nabídek na stavbu tohoto posledního úseku D1 je do 4. března. „Na stavbu probíhá proces nabytí právní moci změny územního rozhodnutí a je požádáno o vydání stavebního povolení,“ uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl. Pokud stavební povolení nabude právní moci, chce ŘSD stavbu úseku D1 u Přerova zahájit v létě. „Budeme samozřejmě čekat, jak dopadne stavební povolení. Bohužel na 99 procent proti němu bude podán rozklad,“ řekl loni na podzim Mátl.

„Je teď na krajském úřadě, zda odstranění nezákonností zajistí sám nebo to udělá olomoucký magistrát, přičemž ministerstvo životního prostředí musí vydat nové závazné stanovisko EIA,“ řekl Patrik.

Pokračuje se také stavbami obchvatů Karviné, Třince a Opavy. Letos v srpnu se řidiči poprvé svezou na obchvatu Krnova. Ten by měl snížit tranzitní dopravu ve městě mířící do Polska.

V letošním roce budou silničáři pokračovat také ve stavbě obchvatů na severu Moravy a ve Slezsku. Loni se otevřelo jedenáct kilometrů nové dálnice mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem, na jaře by měli dělníci začít modernizovat poslední úsek dálnice D48, která se v budoucnu napojí na dálnici D1 u Bělotína. Hotová by měla být o tři roky později. Za 13 kilometrů nové silnice stát zaplatí tři miliardy korun.

Třetím rokem pracují stavbaři na velmi očekávaném obchvatu Frýdku-Místku. Hotové jsou už například nové mosty u přehrady Olešná. Definitivně by stavba měla být ale dokončena v roce 2023. Na dostavbu místní čekají desítky let. Ve zhruba šestapadesátitisícovém městě je i díky nadměrné dopravě nejhorší ovzduší.

Až se dostaví obchvat, počítá město a s přebudováním průtahu. „Historicky průtah rozčlenil město na dvě poloviny a my ho teď chceme využít k tomu, abychom ho spojili. Proto počítáme jak s automobilovou dopravou, tak s cyklisty i s pěšími, kteří by dostali více prostoru,“ popsal vizualizace hlavní architekt města Frýdek-Místek Ondřej Zdvomka. Představitelé města chtějí o nové podobě silnice s místními ještě diskutovat, mají na to ještě minimálně 2 roky.