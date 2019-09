Začala stavba druhé části obchvatu Frýdku-Místku. První auta tam projedou za tři roky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu zahájilo stavbu druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku, který bude zároveň součástí dálnice D48 do Českého Těšína a dále do Polska. Druhá část důležité komunikace má stát skoro dvě miliardy korun a hotová by měla být do roku 2022. Frekventovaný průtah městem je dlouhodobě přetížený, denně jím projede zhruba 50 tisíc aut.