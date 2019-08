Nový šéf ŘSD: Stavba druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku začne ještě o prázdninách

Druhá etapa stavby obchvatu Frýdku-Místku začne pravděpodobně ještě v srpnu. Řekl to v úterý nový ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, který navštívil Moravskoslezský kraj. Práce by mohly být dokončeny začátkem roku 2022, celý obchvat bude stát 2,1 miliardy korun. ŘSD ještě tento měsíc vypíše výběrové řízení na tříkilometrový úsek obchvatu Karviné, stát by měl zhruba miliardu.