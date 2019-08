Nedokončený obchvat Třince dělá problémy okolí. Kolony jsou i v Hnojníku

Chybějící třetí úsek obchvatu je podle třinecké starostky Věry Palkovsky (SNK) velkým problémem. „Kamiony budou najíždět přes Střítež od Třanovic, určitě to nebude jednoduché. Na druhé straně ale kdybychom to nerozdělili, tak v tom případě by nebylo vůbec nic. Výhoda je v jedné věci: Je tam alternativa, lidé mohou jet přes Třanovice nebo kolem Těšína, kdežto úsek Oldřichovice – Bystřice – Vendryně nebyla alternativa,“ uvedla již dříve Palkovská.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa podotkl, že termín dostavby úseku Nebory – Třanovice v roce 2019 je v ohrožení. „Bohužel jsme to staveniště nepředali tak, jak jsme si mysleli, že předáme. To znamená, už dnes výstavba měla začít, už dnes jsme tam měli začít realizovat zemní práce, archeologické práce a podobně,“ řekl v říjnu Kroupa.

U uvedeného úseku se totiž ještě řeší stavební povolení. Podle Kroupy už zhotovitel stavby ze soutěže vzešel. „V optimálním případě bychom chtěli zahájit stavbu na přelomu března a dubna. To znamená doběhnou lhůty pro vyvlastnění, doběhne vyvlastnění jako takové, následně budeme žádat o stavební povolení,“ informoval s tím, že dokončení stavby očekává za dva a půl roku.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo část obchvatu Třince, konkrétně úseky mezi místními částmi Nebory a Oldřichovice a mezi Oldřichovicemi a Bystřicí, ve druhé polovině října. Stavba dvou úseků, ze kterých se skládá obchvat Třince, o celkové délce asi 11 kilometrů stála bez DPH přes 2,7 miliardy korun a provázelo ji mnoho problémů.

Kvůli mihuli se měnila trasa

Celý obchvat by měl bez DPH přijít zhruba na 4,5 miliardy korun. Přes Třinec vede silnice I/11. Směřuje na Slovensko a patří k nejvytíženějším v zemi. Silný provoz často vytvářel kritické situace, při množství dopravních nehod tam záchranáři měli problémy projet.

„Od roku 1994 se začalo pracovat na přípravě, změnách územních plánů, trasách, kudy by to mělo vést, ale ten drajv, kdy opravdu už se pracovalo naplno, byl rok 2006 se vstupem automobilky Hyundai,“ řekla starostka. V roce 2006 se vláda v usnesení zavázala, že výstavba přeložky silnice I/11 začne v roce 2009 a hotova bude v roce 2012. Skutečně se ale začalo stavět až o dva roky později.

„Prošli jsme všemi možnými problémy, které mohly být,“ řekla Palkovská. Kvůli objevu mihule říční se musela měnit trasa obchvatu i územní plány, problém byl s financováním i s výkupy pozemků, které ve třetí části obchvatu nejsou vyřešené dosud.