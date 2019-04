Obchvat Frýdku-Místku nabírá další zpoždění. Druhou etapu zatím nemá kdo postavit

Opakování soutěže ale stavbu pozdrží zhruba o půl roku. Do ní se můžou zájemci přihlásit do konce května. Pokud se na druhý pokus podaří firmu vybrat a podepsat s ní smlouvu, mohla by stavba druhé etapy začít na podzim.

Další komplikace za měsíc

Obyvatelé města volají po obchvatu už dvacet let. Trápí je hustá doprava na průtahu Frýdkem-Místkem, kde se denně tvoří dlouhé kolony. Situaci nepřidá ani hluk a zplodiny. Jedná se o hlavní tah z Nového Jičína na Český Těšín a dále do Polska.

Situace se navíc ještě zhorší, protože už za měsíc má začít oprava rušné Rubikovy křižovatky. „My jsme od začátku doufali, že budeme opravu křižovatky dělat až po výstavbě obchvatu, bohužel ani při dobré péči ten most už dnes nesplňuje potřebné požadavky,“ řekl náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutcher (ČSSD).

Omezená doprava bude i pod mosty, kde se místo ve čtyřech pruzích bude jezdit jenom ve dvou. Průjezd městem tak bude řidičům trvat ještě déle než doposud. Dělníci tam budou pracovat do konce letošního roku.