Těžký rok pro ostravskou dopravu. Zkomplikuje se i cesta z Poruby do centra

Oprava Opavské ulice, přinese velké problémy hlavně kvůli nedokončené prodloužené Rudné. Úsek dlouhý 400 metrů by problematické dopravě při rekonstrukci výrazně ulevil.

Svinovské mosty ničí voda

V pondělí se uzavřel také most přes železniční trať v Ostravě-Svinově, do jehož konstrukce zatéká. Oprava se ale netýká mostů, které prošly rekonstrukcí v roce 2012, nynější rekontrukce by měla na už opravené Svinovské mosty navázat.

Práce nezasáhnou tramvajovou dopravu uprostřed mostu. „Řidiči ale budou muset počítat s omezením provozu. Ten bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru,“ upřesnil náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Na krátkou dobu by měla být částečně omezena i železniční doprava.

Práce v Opavské ulici a na mostu ve Svinově přijdou na více než 117 milionů korun. Rozděleny jsou do několika etap a podle harmonogramu by měly probíhat do konce roku.

Rok oprav a omezení

Velký problém letos způsobí také oprava Nádražní ulice v centru města, i když nedávno prošla kompletní rekonstrukcí. Zjistilo se, že rozvody plynu jsou z nekvalitního materiálu.