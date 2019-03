Jedna oprava nestačí. Kvůli nekvalitnímu plynovodu musí Ostrava znovu rozkopat Nádražní

Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz už obdržela žádost o stavební povolení. „Rozhodně nás to netěší, budou to komplikace, ale postavíme se k tomu tak, abychom minimalizovali jakékoliv následky,“ slíbil místostarosta David Witosz (Piráti).

Bude se tedy opakovat to, co má Ostrava ještě v živé paměti, práce potrvají zřejmě do října. „Všechny obchody jsou z toho smutné. Tržby jdou vždy dolů o 30, 40 procent,“ odhadl místní podnikatel Martin Válek.

Nádražní ulice vede od hlavního nádraží na náměstí Dr. Edvarda Beneše, slouží automobilové dopravě i tramvajím. Trať, která vede po Nádražní ulici, je také klíčová pro napojení tramvajové vozovny Moravská Ostrava na zbytek městské tramvajové sítě.