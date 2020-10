Příprava stavby posledního úseku D1 u Přerova se komplikuje. Soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu

Stavební řízení musí počkat

ŘSD už podalo žádost o stavební povolení na stavbu D1 z Přerova do Říkovic. Stavební řízení mělo být zahájeno na podzim. Server Zdopravy.cz upozornil, že řízení se přeruší do doby, než bude jasno o územním rozhodnutí. „Je to komplikace. Do doby odůvodnění rozsudku neumíme posoudit dopad na celou přípravu,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

ŘSD podle Mátla plánuje, že v listopadu vypíše výběrové řízení na zhotovitele D1 u Přerova, jehož jméno by mělo být známo příští rok v květnu či červnu. Pokud stavební povolení nabude právní moci, tak chce stavbu úseku D1 u Přerova zahájit příští rok v létě.