Dálniční síť se letos rozrostla o 21 kilometrů, o třetinu méně než v roce 2019

Silnice I/6 ale stále vede řadou jiných obcí a měst, největšími jsou město Bochov a obec Lubenec. Lubenecký dálniční obchvat se již staví, měl by být jedním z dálničních úseků zprovozněných v příštím roce. Naopak Bochovští se budou s tisíci aut denně před svými zahradami potýkat ještě šest let, ačkoli ministr Havlíček při otevírání řevničovských úseků řekl, že by mohla dostavba dálnice D6 zrychlit. Věří, že to bude možné díky novele liniového zákona, díky které by měl jít rychleji výkup pozemků.