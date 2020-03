Přestavba frekventované křižovatky začíná, cesta z Jablonce do Prahy bude kvůli ní delší

U Rádelského Mlýna se od čtyřpruhové silnice I/35, která dříve patřila mezi rychlostní silnice a je součástí tahu Praha–Liberec, odděluje frekventovaná silnice I/65 do Jablonce nad Nisou. Křižovatka postavená v 70. letech ale občas působí řidičům problémy. Mimo jiné je problematický sjezd od Liberce, který se úrovňově kříží s nájezdem ve směru do Liberce.

Rekonstrukce křižovatky potrvá do roku 2022. Stavbaři by chtěli, aby byl přilehlý úsek jablonecké silnice I/65 celou dobu uzavřen. Uzavírka začne koncem měsíce a do středy by měli úředníci Libereckého kraje rozhodnout, zda opravdu bude tak dlouhá.

Kraj i obce by chtěly, aby byla uzavírka co možná nejkratší. Pomoci k tomu má dvousměnný provoz včetně víkendů a svátků. Podle ředitele libereckého závodu Eurovia CZ Miroslava Slatinky ale není při současné situaci na trhu práce jednoduché zajistit pracovníky pro dvousměnný provoz. „Stavba je to velice náročná a složitá a budeme se snažit udělat všechno pro to, abychom ten termín dokončení co nejvíc urychlili,“ řekl Slatinka již dříve.

Úředníci také stanoví objízdné trasy. Prakticky ale není jiná možnost než odklonit dopravu přes Liberec anebo přes Železný Brod. Obě trasy jsou ve srovnání s jízdou přes Rádelský Mlýn asi o 11 kilometrů delší.