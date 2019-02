Zdůrazněný zákaz vjezdu bude jen na sedmi dálničních sjezdech. Varující statistice ministr nevěří

Potvrzuje to i svědectví Václava Matouška, který deset let přemlouval svého dědu, aby se požitku za volantem vzdal. „Přišel za paní doktorkou (…), doktorka to podepsala a předala papíry. Tlak mu nezměřila, dioptrie, vůbec nic. Půl roku po mrtvici ho napadlo, že by mohl ještě řídit – alespoň do vedlejší vesnice,“ popsal.

Na druhé straně sami senioři podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky tvrdí, že posudky „po nich při silniční kontrole nikdo nechce“. Je tedy také možné, že někteří starší řidiči povinné prohlídky zanedbávají a nikdo na to nepřijde.