Dvě auta jela dva dny po sobě po dálnicích v protisměru, řidič jednoho po nehodě zemřel

Následky omylu řidiče, který najede do špatného směru na dálnici, bývají nezřídka tragické. Bylo tomu tak i ve čtvrtek. Jízda osobního auta v protisměru po dálnici D5 skončila na 60. kilometru nedaleko Rokycan čelním střetem s jiným vozem, který právě předjížděl v levém pruhu. Oba řidiče odvezli záchranáři s těžkými poraněními do nemocnice, třiaosmdesátiletý řidič, který vjel do protisměru, však v pátek zraněním podlehl.

Před nehodou ujel nesprávným směrem po dálnici D5 nejméně dva kilometry od rokycanského sjezdu, pravděpodobně ale mnohem delší vzdálenost. „Podle některých svědků jel v protisměru už na přivaděči z Plzně,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kořínková. V tom případě by ujel asi třináct kilometrů.

Jednoho člověka odvezli záchranáři do nemocnice i v pátek po nehodě, která souvisela s jízdou auta v protisměru po dálnici D10. Jeho jedenasedmdesátiletá řidička se vyhýbala autům směřujícím k Turnovu, ačkoli sama jela ku Praze. Dojela od 38. kilometru až na 31., kde ji zastavili policisté. „U ženy byla dechovou zkouškou vyloučena přítomnost alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Hašlová.

Ačkoli jela v Česku ve dvou po sobě následujících dnech auta po dálnicích v protisměru a podle statistik dochází zhruba ke 300 případům ročně (v roce 2017 najelo do špatného směru 321 řidičů), mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl ujistil, že to nelze považovat za každodenní jev.

„Případů je relativně málo. Nicméně takto rychle po sobě vyvolají dojem, že je toho více,“ podotkl. Dodal přitom, že v případě starších řidičů „je otázka, jestli prevence v tomto konkrétním případě neměla spíše než na dálnici být v ordinaci lékaře“.

Připomněl tak, že lidé starší 68 let, kteří chtějí dále řídit, musí každé dva roky podstupovat povinnou zdravotní prohlídku, povinná je také prohlídka v 65 letech.

Na sjezdech budou větší značky. Pořád je to ale na řidičích, vzkazují silničáři

Silničáři ujišťují, že proti tomu, aby vjížděla auta na nesprávnou polovinu dálnic, dělají, co mohou. Na sjezdech jsou značky B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel – a navíc jsou zdvojené, každá na jedné straně vozovky. Podobné je to i na nájezdech na plzeňský dálniční přivaděč, paradoxně však nikoli u poslední úrovňové křižovatky v Plzni. Podle Rýdla jsou ale možnosti ŘSD omezené. „Nemůžeme věšet značky, jak by se komu líbilo, na to je projekt zpracovaný experty a dopravními inženýry,“ poznamenal.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) loni představil novou značku, která by se měla na sjezdech z dálnic objevit. Velké cedule kombinují žlutou a červenou barvu, všimnout by si jich tedy mohli i ti řidiči, kteří běžné zákazy vjezdu přehlédnou. „Je to značka, která se používá všude v Evropě a u nás se bude používat úplně stejně,“ ujistil Ťok.