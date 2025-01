Znojemané v referendu rozhodnou, co s lázněmi a hasičskou zbrojnicí

Obyvatelé Znojma budou v referendu hlasovat o tom, co má město udělat s bývalou hasičskou zbrojnicí v Pražské ulici a budovou městských lázní na náměstí Svobody. Ze zbrojnice by mohl být městský „superúřad“, z lázní bazén, sportovní hala, knihovna, tržnice nebo volnočasové centrum. Vedení města chce obyvatelům své záměry postupně představit, chystá i panelovou výstavu. Referendum se bude konat v sobotu 29. března 2025.

Referendum má dát vedení města odpověď na to, jestli vznikne nový centrální úřad v Pražské ulici na severu města, nebo se tam budou stavět startovací byty . Úřad by tak zůstal na náměstí Armády, kde je k dispozici ještě budova bývalého soudu.

Možností je i tržnice , která by nabízela regionální produkty nejen ze Znojemska a prostor pro festivaly jídla či výstavy. Poslední variantou je zábavní centrum , v němž by byly atrakce pro děti i pro teenagery. Obvykle se investiční náklady na bazén i konverzi pro jiné účely odhadují až na stovky milionů korun.

Koudela: Žádný návrh není špatný

Lidé půjdou při referendu hlasovat do místností, kam chodí při volbách. Hlasovací lístky ale dostanou až tam, ne domů do schránky. Starosta města František Koudela (ODS) apeluje na obyvatele, aby zaškrtli vždy jednu možnost, i když mohou více.

Každou z možností občanům města vedení představí a vysvětlí i to, jak by dané projekty financovalo a jak by se na nich mohl podílet soukromý sektor. „Volíme referendum i proto, že návrhy, co s lázněmi, ve Znojmě rezonují a žádný není špatný. Těžko bychom se v koalici a v zastupitelstvu dohodli na jednom využití, i když to všichni budou myslet dobře,“ řekl Koudela.

Kromě představení projektů v městských částech bude v únoru a v březnu panelová výstava na Horním náměstí. Podrobnosti lidé najdou také na Facebooku či na webu Znojmorozhoduje.cz.