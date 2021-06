Potřebujeme moderně vyzbrojenou armádu, myslí si představitelé politických stran

„Pokud jde o modernizaci armády, myslím z pohledu zajištění vnitřní bezpečnosti, tak ta modernizace je naprosto nezbytná. Řada techniky, zejména jde o bojová vozidla pěchoty, tak výzbroj, v současné době neodpovídá tomu, co armáda potřebuje,“ řekl poslanec ČSSD Antonín Staněk. Podle něj je ale nutné v době krize přehodnotit, co vojsko opravdu potřebuje.

„U armády je problém, že když nemáte dostatek finančních prostředků, škrtne se jedna položka, pak to zastaví financování celé řady jiných projektů,“ reagovala opoziční poslankyně ODS Jana Černochová. Zároveň dodala, že je chyba zastavovat nábory do ozbrojenných sil. Podle ní je právě lidský potenciál to nejdůležitější, co armáda potřebuje.

Pirátský poslanec Jan Lipavský upozornil, že vojsko má vnitřní dluh sto miliard korun. „Loni se ukázalo, že armáda byla jedna ze složek státní správy, která dokázala velice rychle a fexibilně reagovat. Armáda je naše pojistka na krizi, a proto se domnívám, že si zaslouží to financování a bylo velkou chybou to podseknout,“ řekl.

Pro Piráty je podle Lipavského důležité, aby armádní peníze šly zároveň do českého průmyslu a ekonomiky. S tím souhlasí i poslanec vládního hnutí ANO Jiří Mašek. „Pojdmě utrácet ty peníze pro armádu v České republice. Ty velké nákupy by měly být opravdu s rozumem a měli bychom tam hledat prioritu v tom, aby se na nich mohly účastnit velké podniky,“ řekl. Mašek v této souvisloti zmínil nákup armádních vrtulníků nebo zakázku na bojová vozidla pěchoty.

Také poslanec SPD Radek Koten je pro to, aby peníze na obranu skončily nakonec v Česku. „Ta koncepce armády je spíše na nějaké zahraniční mise, ale co se týká obrany České republiky, na což by měla být armáda primárně zaměřena, tak tam máme stále mezery. Já si myslím, že většina těch utracených peněz by měla být utracena v České republice. Aby ty peníze zůstávaly českým dělníkům,“ prohlásil.