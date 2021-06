Očkování zrychluje, ministerstvo chce vrátit rozestup mezi dávkami na tři týdny

Vakcinace se nyní dostala do tempa slibovaného již před několika měsíci. V pracovní dny přichází do očkovacích center či ordinací přes sto tisíc lidí, o víkendech zhruba polovina. Na konci března, v době, kdy epidemie covidu-19 v Česku vrcholila a zároveň se dařilo naočkovat jen kolem 40 až 50 tisíc lidí denně, učinilo ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, které mělo umožnit dát 1. dávku co nejvíce lidem. Avšak za tu cenu, že na dokončení vakcinace si počkají déle.

O prázdninách by se mohl rozestup mezi dávkami vakcín Pfizer/BioNTech a také Moderna vrátit z šesti týdnů zpět na tři, pokud ovšem bude vakcín dost. Jak podotkl vedoucí lékař očkovacího centra v královéhradecké fakultní nemocnici Pavel Kosina, platí medicínské doporučení mít mezi dávkami právě 21 dnů. O to se královéhradecké centrum ostatně pokoušelo, ale vydrželo to jenom několik dnů. „Respektujeme přání držet 42 dnů,“ řekl Kosina.