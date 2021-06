Cizinci v Česku bez veřejného pojištění se můžou od pátku očkovat, vakcínu si zaplatí

Pandemii Maria Isabel del Pozo tráví s rodinou v Česku, i když je její domov v Ekvádoru. Už v březnu se chtěla objednat na očkování, jenže jako cizinka se soukromým pojištěním se k vakcíně nedostane, i když je ochotná si ji zaplatit. „Je mi 79 let, a tak si myslím, že to potřebuji, protože tady mám rodinu, malé děti,“ říká.

„Má v Česku dlouhodobý pobyt, žije tady s námi od září 2020. Je to těžké pro rodinu, protože ona je ve skupině rizika a my musíme být hodně opatrní. Máme dvě děti, které chodí do školek, tak to je těžké,“ popisuje její snacha Liuba Borisová.

Cizince bez trvalého pobytu, a tedy i veřejného pojištění systém k registraci na očkování nepustí. Řada z nich si stěžovala na ministerstvu, k vyřešení problému vyzýval i pražský primátor. Nakonec se od pátku budou moci hlásit jiným způsobem. „Budou tam mít telefonní číslo, e-mail, aby se verifikovali. My vlastně uzavíráme smlouvy s konkrétními centry, v každém regionu minimálně s jedním,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).