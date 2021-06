Přibylo 430 případů covidu. Příznivý vývoj by mohl vést k vyřazení Česka z německého seznamu rizikových oblastí

Ve čtvrtek laboratoře v Česku potvrdily 430 případů koronaviru. Je to o 75 méně než před týdnem a zároveň nejmenší čtvrteční přírůstek od konce srpna. Pokračující příznivý vývoj statistik by v pátek mohl vést i k vyřazení Česka z německého seznamu epidemicky rizikových oblastí. Na očkování se pak mohou hlásit další zájemci. Od půlnoci, kdy se spustila registrace pro lidi ve věku od 16 do 29 let, se jich zatím přihlásilo 77 427, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).