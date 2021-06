Poslanci neschválili program schůze, projednat měli novelu o střetu zájmů

Poslanecká předloha zejména předpokládá, že veškerá majetková oznámení politiků by byla v registru ministerstva spravedlnosti ze zákona přístupná jen na základě individuální žádosti. Novela by také omezila nakládání s údaji uvedenými v přiznáních a přinesla by i další změny.

Pro návrh programu hlasovalo 57 ze 142 přítomných poslanců. K neschválení programu vzhledem k aktuální přítomnosti poslanců v sále stačilo, že jej nepodpořili zákonodárci ANO a KSČM.

Podle předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka šlo o jednu z posledních příležitostí projednat vymahatelnost zákona. „Měli byste se zamyslet nad tím, jestli toto hlasování slouží skutečně všem občanům této země, nebo jestli slouží jednomu jedinému člověku v tomto sále,“ uvedl.

Zákaz vlastnit média

Sněmovna by totiž měla hlasovat i o Michálkově pozměňovacím návrhu, který upřesňuje zákaz vlastnit média a přijímat dotace a investiční pobídky mimo jiné tak, že funkcionář nebude moci převést podíl ve společnosti na osobu blízkou nebo na tu, která s ním jedná ve shodě.

Návrh mění také pokuty za porušení zákazu provozování některých médií. Funkcionáři, který by se dopustil přestupku prostřednictvím firmy, by mohl úřad uložit podle návrhu sankci až do tří procent aktiv této společnosti. Před pokutou by úřad navíc uložil „vhodné opatření“, například prodej média, stojí ve zdůvodnění.