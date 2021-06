Poslanci projednají covid pasy. Unijní systém má být od července, otázky vzbuzují potřebné údaje

„Je tady nařízení Evropské unie, které říká – pokud tento covid pas člověk dostane, tak s ním může cestovat po celé Unii, ale to nařízení neřeší vnitrostátní úpravu, jak se občan k certifikátu dostane,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pirátský předseda podvýboru pro e-Government Ondřej Profant ale upozorňuje, že kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) už certifikáty vydává. „Buď dělají něco nezákonného, nebo si spíš vymýšlí zákon pro zákon,“ komentuje nadcházející parlamentní jednání.

Česko už od začátku června vydává certifikáty, které umožňují cestování do některých zemí. Dokument obsahuje údaje o testech, o očkování nebo době od nákazy. Podle opozice jde o stejné informace, které mají být rovněž v celoevropském covid pasu.

Poslanci se měli normou zabývat už před týdnem ve zrychleném režimu, systém má totiž fungovat od července. Hnutí ANO ale na řádné schůzi nakonec předlohu stáhlo.

Otazníky nad daty

Místopředseda SPD Radim Fiala se domnívá, že covid pasy rozdělují občany na dvě kategorie. „V budoucnu by to mohlo vypadat tak, že s covid pasem budete moct na pivo, cestovat hromadnou dopravou a podobně,“ uvažuje.

Zúžený návrh, který nyní sněmovna řeší, s něčím takovým ale nepočítá a podle resortů zahraničí a zdravotnictví obsahuje jen údaje nutné pro cestování. I tak jich dle opozice je příliš. „My jsme jednali s panem ministrem Vojtěchem, on nám nedokázal odpovědět. My jsme brali jedno po druhém a říkali jsme, k čemu potřebuje stát tato data? On nám nedokázal odpovědět, proto jsme velmi opatrní,“ zdůvodňuje zdrženlivost člen sněmovního ústavně právního výboru Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Chceme českým občanům zajistit co nejkomfortnější a nejbezpečnější cestování během léta a takhle budeme přesvědčovat opozici,“ konstatoval před jednáním sněmovny ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).