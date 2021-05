„Veřejné tajemství“ Dominika Feriho odhalili dva novináři z různých redakcí. Napsali, co se už několik redakcí snažilo dokázat

„Každý jsme si jako první kontakt vytipovali toho samého člověka a v tu chvíli nás napadlo, že mnohem účinnější než to drobit a síly rozmělňovat, bude se spojit. A zároveň dát celé té věci možná ještě větší kredibilitu, protože naše redakce nemají personální ani ekonomické vazby. Mohli jsme se navzájem kontrolovat a koukat, co děláme, dávat pozor, aby všechny naše kroky byly v rámci novinářské etiky,“ vysvětluje nezvyklé spojení dvou redaktorů Apolena Rychlíková.

Z rozhodnutí pracovat na tématu společně byly překvapené i jejich domovské redakce. „Hodně lidí má mě a Apolenu zafixovanou jako lidi, co se sebou občas bojují na Twitteru. A my jsme skutečně před tím nebyli nějak intenzivní přátelé nebo že bychom spolu chodili na pivo,“ potvrzuje Jakub Zelenka z Deníku N. Oběma se nakonec relativně snadno podařilo své šéfy přemluvit, vyhrál totiž veřejný zájem a závažnost tématu.

Tři desítky pečlivě ověřených zdrojů

Spolu se jim podařilo to, o co se před nimi už několik novinářů neúspěšně snažilo. Získali tolik svědectví, která dokazují nevhodné sexuální chování mladého politika vůči ženám, že je byli schopni sepsat a zveřejnit.

„Dostalo se to až k téměř třem desítkám zdrojů, se kterými jsme byli v kontaktu a které jsme si museli evidovat, abychom se v nich neztráceli. Měli jsme lajny, abychom vyloučili všechny otázky, že je to kampaň, že je to nějaké spiknutí. Snažili jsme se tomu maximálně předejít. Dokonce jsme se i koukali, jestli to nejsou nějací blízcí nebo příbuzní z nějaké politické strany,“ přibližuje Rychlíková.

Právě načasování vydání textu vzbudilo u některých čtenářů pochybnosti, že je článek součástí předvolebního boje. Odborníci na média s takovým pohledem ale nesouhlasí. „Naopak bych považovala za velmi nešťastné, kdyby novináři na tématu pracovali v tuhle dobu a zveřejnili ho až blíž k volbám, protože by ještě získávali další zdroje,“ říká děkanka Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity Alice Němcová Tejkalová.