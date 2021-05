Spor o citace: V článku „Vrbětice za Sputnik“ chybí Hamáčkovi i českým komentátorům. Autoři ale trvají na ochraně zdrojů

Spor je především o citace v textu, které mají dokládat, že Hamáčkova zrušená cesta do Moskvy měla být výměnným obchodem Vrbětic za vakcíny proti covidu. Článek citace neobsahuje, nejmenované respondenty autoři pouze parafrázují. „Text je rozhodně zajímavý, ale parafráze vzbuzují pochybnosti, jestli to není pouze sešroubovaná konstrukce,“ říká například komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

Článek vyvolává snad všechny důležité novinářské otázky: Jak informace získat a zpracovat, jak je zasadit do kontextu, do jaké míry chránit zdroj a jak následně čelit kritice ze strany toho, koho se text týká, ale i ze strany konkurentů, tedy novinářů z jiných redakcí.

Etik médií: Zpráva má být ucelená, ověřená, vyvážená, a to nenaplňuje

Víc než investigativní žurnalistiku článek připomíná komentář, tvrdí zase Martin Fendrych z Aktuálně.cz. „Kdybychom takový článek dělali v Aktuálně, tak nevyjde. Seznam Zprávy to dělají jinak a já s tím mám problém, protože potom mám tendenci tomu nevěřit nebo o tom pochybovat,“ vysvětluje.

Za pravdu zmíněným komentátorům dává odborník na etiku médií z Masarykovy univerzity Jan Motal. Jemu ale v textu chybí daleko víc než citace. „Pokud se informace potvrdí, tak to byla velmi dobrá práce. Ale ty články jsou dle mého soudu napsané mizerně. Kdybych je dával svým studentům, tak na nich ukážu, jak nepsat investigativní žurnalistiku, protože je to spíš rozsáhlý tweet. Zpráva má být ucelená, ověřená, vyvážená a tak dále, a to prostě nenaplňuje,“ říká Motal.

Reportéry podepsané pod textem překvapuje, že by si někdo z novinářů mohl myslet, že si informace vymysleli. Částečnou kritiku ale očekávali. „V investigativní žurnalistice občas člověk chvíli musí dostávat přes hubu, aby pomohl pravdě na světlo. A to je bohužel situace, která nastane, a nám nezbývá nic jiného než to vydržet. My víme, že to tak je, že to, co říkáme, je pravda. A zároveň víme, že pravda se v téhle věci ukáže spíš dřív než později,“ oponuje Janek Kroupa.