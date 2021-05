Vrbětická kauza dopadá na zahraniční reportéry v Rusku. Bojí se jakékoli záminky k vyhoštění

Naopak zpravodaj polské televize a spolupracovník České televize Tomasz Dawid Jędruchów už ví, že prodloužení akreditace poprvé nezíská. Do Ruska jezdí dvanáct let, pět v něm žije. „Rusové se to snaží udělat v bílých rukavicích. Protože oficiálně nejsem vyhoštěn, oficiálně mi nikdo nevzal akreditaci. Bude to vypadat tak, že dopracuji a pojedu domů,“ řekl Jędruchów, který se v září musí vrátit do Polska.

Postup, který zvolila ruská strana, není ničím novým. Novináře země vyhošťuje nebo jim odebírá akreditaci při jakékoli diplomatické rozepři a také tím reaguje na obdobné kroky v jiných zemích vůči svým novinářům. Například kvůli neprodloužení akreditací dvěma ruským novinářům v Česku nezískal před pěti lety vízum redaktor Hospodářských novin a expert na Rusko Ondřej Soukup.

„Bude podstatně obtížnější získávat novinářská víza, s tím, bohužel, počítám. Ale není třeba si představovat, že v Rusku budeme obklopeni špiony, tak důležití vůbec nejsme. Ale pro nějakého místního úředníčka nebo policistu, který vás někdy zastaví, to bude důvod, aby si vás vychutnal,“ vyhlíží budoucnost Soukup.

Po deseti letech zákaz na deset let

Vyhoštění v roce 2001 zažila novinářka Petra Procházková. Zemi opustila v rámci „mediální čistky“ nového prezidenta Vladimira Putina. Na odjezd měla deset dní a deset let se nemohla vrátit. „Zatkli mě na Kavkaze, místo na konzulát mě vzali na policii, kde mě drželi přes noc. Pamatuji si, jak mi vyšetřovatel říkal: A vy máte ruské vízum? A já jsem řekla, že mám. To byl takový zelený sešítek, který se vkládal do pasu. A on můj pas otevřel, vzal ten zelený sešítek, roztrhl ho a říkal: Už ho nemáte. A to byl celý diplomaticky úkon, kterým mě vyhostili,“ vzpomíná Procházková.

V Moskvě už se ani nedostala do svého bytu, po téměř jedenácti letech strávených v Rusku tak odjížděla jen „s igelitkou a pasem“. Teď už do země zase pracovně jezdí a chtěla by i v budoucnu. Nově se statusem novináře z nepřátelské země to ale ona i další čeští novináři budou mít složitější.

Reportáž o dopadech rusko-české rozepře na novináře uvidíte v neděli ve 22:10 v pořadu Newsroom ČT24.