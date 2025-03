SOUHRN: Zásadní události pátku 28. března

Sněmovní volby by v únoru podle volebního modelu agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Koalice SPOLU by získala 18,5 procenta, pro STAN by hlasovalo deset procent voličů. Do dolní komory by se podle modelu dostalo celkem sedm stran a hnutí, včetně Motoristů sobě, SPD, Pirátů a uskupení Stačilo! Model ještě nezohledňuje v březnu podepsané memorandum o spolupráci mezi SPD, Svobodnými, Trikolorou a PRO.