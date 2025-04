SOUHRN: Zásadní události soboty 19. dubna

Putin vyhlásil velikonoční příměří. Útočí na nás ruské drony, reagoval Zelenskyj

Ruský vládce Vladimir Putin podle agentur Reuters či TASS vyhlásil jednostranné velikonoční příměří. Rusko podle něj zastavilo boje od sobotního pozdního odpoledne do půlnoci na 21. dubna. Putin očekává, že Ukrajina udělá to samé. Ukrajinský prezident Vodymyr Zelenskyj krátce poté prohlásil, že Ukrajina čelí ruskému dronovému útoku. To podle něj ukazuje skutečný Putinův přístup k Velikonocím a lidským životům. To, že pár minut po ohlášení údajného velikonočního příměří zní po Ukrajině letecké poplachy, ukazuje, jak moc to Putin myslí vážně, nechal se slyšet ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Ruská plnohodnotná invaze proti sousední zemi začala před více než třemi roky.