Soud v Tunisku poslal členy opozice až na 66 let za mříže

Soud v Tunisku odsoudil členy opozice k mnohaletým trestům vězení kvůli spiknutí, píše agentura Reuters. Tresty ve výši od třinácti až 66 let odnětí svobody se týkají nejen politiků, ale také podnikatelů, novinářů a právníků. Opozice vinu odmítá a tvrdí, že soudní procesy jsou vykonstruované. V zemi vládne od roku 2019 prezident Kaís Saíd, jehož vládu označují kritici za autoritářskou.

Soud se čtyřiceti obžalovanými začal v březnu, přes dvacet jich však ze země uteklo. Úřady je vinily ze snahy destabilizovat zemi a svrhnout Saída. Mezi obžalovanými bylo mnoho prominentních opozičních politiků, včetně představitelky koalice Fronta národní spásy (FSN) Chaimy Issaové. Ji a několik dalších drží úřady ve vazbě od roku 2023.

„Za celý svůj život jsem nebyl svědkem podobného soudního procesu. Je to fraška, rozhodnutí jsou daná a to, co se děje, je skandální a ostudné,“ nechal se slyšet právník, který obžalované zastupoval.