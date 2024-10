S demokratizací v Tunisku je konec, soudí po volbách média

Znovuzvolení tuniského prezidenta Kaíse Saída znamená konec demokratizace v zemi, varují média po zveřejnění odhadů výsledků nedělních voleb. Saíd, který je hlavou státu od roku 2019, čelí kritice ze strany nezávislých pozorovatelů a lidskoprávních organizací, podle kterých zničil mnoho demokratických výdobytků v zemi. Právě v této severoafrické zemi odstartovalo skoro před čtrnácti lety takzvané arabské jaro. I přes autoritářské tendence si ale evropští politici Saída vybrali jako jednoho z partnerů v boji proti migraci do Evropy, upozorňuje deník Le Monde.

K nedělním volbám se dostavilo necelých 28 procent oprávněných voličů. Účast byla téměř o polovinu nižší než v předchozích volbách v roce 2019, kdy Saíd získal 72,71 procenta hlasů.

Nyní průzkum společnosti Sigma šestašedesátiletému politikovi přisoudil 89,2 procenta. Předběžné oficiální výsledky se podle tuniské volební komise očekávají v pondělí večer. Saíd chce podle médií přednést projev, až budou čísla k dispozici.

Zátah na prezidentské kandidáty

Když poprvé kandidoval na post hlavy státu v roce 2019, tak Saíd sliboval, že omezí korupci a elitářství v politice. To se však nestalo. Za dobu svého prezidentství uvěznil většinu svých oponentů, včetně prezidentského kandidáta Ajášího Zammála, umlčel svobodná média a omezil fungování neziskových organizací, upozorňují média.

Několik Saídových soupeřů bylo zadrženo či odsouzeno k trestům vězení krátce před letošním hlasováním. Ze sedmnácti uchazečů zbyli po zákrocích soudů a volební komise ve hře jen dva další.

„Tím, že zmanipuloval prezidentské volby, zatloukl další hřebík do rakve tuniské demokracie a rozhodl o výsledku ještě předtím, než volby začaly,“ zhodnotila pro The Guardian současnou situaci v severoafrické zemi výzkumnice Sarah Yerkesová z washingtonského think-tanku Carnegie Endowment for International Peace.