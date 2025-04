Salvador přemístil vyhoštěného muže z věznice pro teroristy, řekl americký senátor

Salvadorské úřady přemístily muže, kterého neprávem vyhostily americké úřady do jeho země původu, z věznice pro teroristy a členy zločineckých kartelů Cecot do jiného zařízení. V pátek to podle stanice CNN po návratu ze Salvadoru řekl americký senátor Chris Van Hollen. Vyhoštěný americký rezident Kilmar Ábrego García, který má občanství Salvadoru, mohl s americkým senátorem krátce pohovořit ve čtvrtek.

García senátorovi sdělil, že byl před několika dny převezen úřady do jiné věznice, kde jsou podmínky lepší než ve vězeňském táboře Cecot. I v nové káznici je však García izolovaný od informací z vnějšku, uvedl Van Hollen. Pobyt ve věznici Cecot, která má podle úřadů kapacitu až 40 tisíc lidí a která se nachází na izolovaném místě, způsobil muži trauma, tvrdí senátor. Podle něj mu však García při jednání, které se odehrálo za přítomnosti dalších lidí a salvadorských představitelů, otevřeně neřekl, že by byl ve věznici týrán.

Salvadorské úřady původně Van Hollenovi kontakt s Garcíou odmítly zprostředkovat. Senátor se za tímto účelem vydal i do věznice pro těžké zločince Cecot, kam však nedostal povolení ke vstupu. S mužem se nakonec mohl setkat krátce v hotelu před svým návratem do Spojených států.

Americký senátor také odmítl tvrzení salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, že s Garcíou popíjeli při setkání koktejl margarita, jako by byli na dovolené. Podle Van Hollena zástupce salvadorské vlády přinesl během rozhovoru na stůl dvě sklenice s nápojem, který se koktejlu podobal. „Chci být velmi jasný – sklenek jsme se ani nedotkli,“ sdělil senátor. Podle něj Garcíovu sklenici zřízenec již přinesl o něco méně naplněnou, což mohlo vzbudit dojem, že se muž nápoje napil.

Kilmar Ábrego García žil ve Spojených státech od roku 2011 a oženil se s Američankou, s níž vychovává několik dětí. V roce 2019 mu imigrační soudce sice zamítl žádost o azyl, ale udělil mu ochranu před deportací do Salvadoru, protože by mu hrozilo pronásledování místními gangy. Navzdory tomu Garcíu letos 12. března zatkli imigrační úředníci a několik dnů nato byl deportován do Salvadoru do vězení s nejpřísnějším režimem. Bílý dům v mezičase uznal, že García byl deportován omylem, ale zároveň ho označil za člena gangu Mara Salvatrucha (MS-13), což právníci muže odmítají.