Jaroslav Faltýnek nemá kde kandidovat, na Vysočině ho ANO nechce. Změnit to může ještě Babiš

Faltýnka podpořilo jen ANO v Pelhřimově, další obce vzaly jeho žádost na vědomí. Úplně bez podpory skončil třeba v Havlíčkově Brodě. „Podpořili jsme pana Martina Kuklu,“ uvedl předseda oblastní organizace ANO Havlíčkův Brod Otto Vopěnka. Co mu vadilo na Jaroslavu Faltýnkovi, říct nechtěl. „Vypovídá to o tom, že si regionální špičky na Vysočině vyhodnotily, že Jaroslav Faltýnek není přínos pro kandidátní listinu, ale je přítěž,“ míní politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Jaroslav Faltýnek působí dlouhé roky jako pravá ruka premiéra Andreje Babiše. Pomáhá usměrňovat poslanecký klub ANO, ale je také spojován s celou řadou kauz. „Působí dojmem takového žoviálního strejdy Jarka z Moravy, je to člověk, který je vlastně schopen mluvit s každým,“ popisuje dlouholetá novinářka a šéfredaktorka serveru Neovlivní Sabina Slonková.

„Pro mě je nejzásadnější jeho vazba na banku Creditas a obchody v Olomouci a s touto bankou, pak samozřejmě brněnská Stoka a kauza mýto, to jsou pro mě takové tři nejzásadnější věci, které byly opravdu viditelné a měly by mu ten vaz automaticky zlomit politicky,“ komentuje bývalý ředitel organizace Transparency International ČR David Ondráčka. Jaroslav Faltýnek sice po skandálu, kdy byl přistižen s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou v zavřené restauraci na Vyšehradě v době přísných covidových restrikcí, rezignoval na pozici místopředsedy ANO, stále ale drží funkci předsedy poslaneckého klubu.

Tak to chodí, problematický nám nepřipadá, reagovali poslanci ANO „Život je život,“ reaguje na nenominaci Faltýnka poslankyně ANO Margita Balaštíková. Další poslankyně ANO Eva Fialová pak dění vůbec nechtěla komentovat. „No tak se to bude asi ještě řešit na vyšších úrovních, no. To se stává v těch prvních kolech,“ myslí si poslanec Ivan Jáč (ANO). Problematičnost přítomnosti Faltýnka pro ANO se podle něj ještě musí zhodnotit. „To nevím, co jim vadí, to se asi bude muset ještě oddiskutovat,“ reaguje pak poslanec na rozhodnutí svých vysočinských kolegů. „Jarda Faltýnek to má stejné jako já. Minule jsem nebyl na kandidátce a vyhrál jsem absolutně v Olomouckém kraji. Život je pestrý,“ komentuje poslanec Milan Brázdil (ANO). Problematický mu Faltýnek nepřipadá, to by podle něj musel být problematický i on sám. „To je záležitost té krajské organizace na Vysočině, že by byl problematický, to nevím, to si musí určit oni, pokud za ně kandiduje,“ staví se pak ke kandidatuře Faltýnka poslanec Aleš Juchelka (ANO). Poslanec Patrik Nacher (ANO) pak považuje rozhodnutí svých kolegů za demokratické a nechtěl ho více komentovat.

Nestandardní stanovy Novinářům se poslední týden sám Faltýnek spíše vyhýbal. Minulou neděli byl hostem Otázek Václava Moravce. „Nevím v tuto chvíli. Jsem otrávenej, chci se o tom pobavit s předsedou našeho hnutí, jestli vůbec má smysl, abych kandidoval,“ reagoval sám Faltýnek 23. května na dotaz moderátora. Zpátky na kandidátní listinu může vrátit Faltýnka jen Andrej Babiš. Výslovně mu to umožňují stanovy ANO. „Skoro bych řekl, že to je až na hraně toho, co je vůbec přijatelné pro registraci politického hnutí nebo politické strany. Skutečně jakékoliv rozhodnutí, které se týká nominace kandidátů, může výbor hnutí nebo ta centrální úroveň změnit, a dokonce i samotný předseda může zasáhnout do kandidátních listin,“ popisuje politolog Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Oni spolu prostě ukradli příliš mnoho koní obrazně řečeno, v Agrofertu, ale potom i v české státní správě a ve vládě, takže si myslím, že to je prostě absolutní symbióza,“ komentuje vztah Faltýnka a Babiše bývalý ředitel Transparency International ČR Ondračka.

Osudová schůzka na Vyšehradě Jejich vztah ale dostal ránu loni na podzim, po kontroverzní schůzce v zavřené vyšehradské restauraci. „Velice mě to mrzí, omlouvám se za to všem. Je to nepřijatelné, naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ komentoval tehdejší události Babiš. „Můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem vlastně udělal,“ popisoval v říjnu svoji rezignaci na místopředsedu ANO sám Faltýnek. Porušení epidemických opatření stálo místo tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Faltýnek si funkci předsedy poslaneckého klubu ponechal, vlastní poslanci o něm nakonec ani nehlasovali. „Andrej Babiš se od něj tehdy nebývale ostře distancoval a tehdy Jaroslav Faltýnek začal poprvé mluvit o tom, že nebude chtít kandidovat a že už toho má dost, protože měl pocit, že za svoji loajalitu od Andreje Babiše nedostává adekvátní odezvu,“ myslí si novinářka Slonková. „Je otázka, co teď převáží. To, jestli opravdu ta snaha udržet se v politice, byť za cenu toho, že se z vůle vedení ocitne na nějakém volitelném místě některé z kandidátek, anebo v danou chvíli opravdu dá přednost tomu, že se přesune trochu víc do pozadí a bude fungovat opravdu už čistě v roli lobbisty,“ vysvětluje politolog Kopeček.

Neoficiální šéf v Olomouckém kraji Zkušenost se zákulisní prací Jaroslava Faltýnka má bývalý hejtman ANO z Olomouckého kraje Oto Košta. „Zajímavé na tom bylo to, že on, aniž byl člen kraje, aniž by byl člen rady, aniž by byl náměstek, on vlastně neměl vůbec zasahovat do chodu krajské struktury, tak on byl ten, který se mnou řešil personální otázky na kraji, víceméně lidi nepohodlné hnutí ANO, a chtěl po mně, abych já jako hejtman tyto lidi v podstatě odstranil,“ přibližuje Faltýnkovo fungování bývalý hejtman Košta. „Já mám pocit, že v Olomouckém kraji to řídím já. Ale pokud máte pocit, že to řídí pan Faltýnek, tak se ho zeptejte. Pokud řídí někoho jiného, tak možná, ale já o tom nevím, mě určitě neřídí,“ reaguje lídr ANO v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk, který Koštu v roce 2017 nahradil ve funkci hejtmana. „On se angažoval ve věcech, po kterých mu vůbec nic není, vůbec mu nepřísluší. Rozesel si své lidi na státní úřady, čímž samozřejmě v tu chvíli získáváte moc nad státními zakázkami a potažmo veřejnými penězi,“ myslí si novinářka Slonková.

Přítěž v očích veřejnosti Faltýnkův konec v Poslanecké sněmovně může způsobit členská základna. „Jaroslav Faltýnek je dneska hlavně z toho marketingového hlediska přítěží pro hnutí ANO, pro Andreje Babiše a pro tu kampaň v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny,“ vysvětluje politolog Jüptner. „Pro lidi typu Jaroslava Faltýnka to zdrcujícím faktem rozhodně není a oni si pojedou dál podle svých not a podle svých pravidel chování politického i lidského,“ kritizuje bývalý hejtman Košta.