Český bulvár poprvé „shodil“ ministra. Kdo dal bulváru tip na Prymulovu noční schůzku?

Na Vyšehradě Vadim Kramer na první pohled pozná, odkud fotograf Blesku Romana Prymulu vycházejícího bez roušky z restaurace fotil. Kramer se jako paparazzi živil dvacet let, tvrdí proto celkem přesvědčivě, že na místě bulvární fotograf nebyl náhodou.

„Pojďme si říct, že běžně asi fotografové nesedí na Vyšehradě a nečekají, jestli někdo přijde. Takže na začátku byl tip. A pak to byla dobrá práce, protože to, že máte tip, neznamená, že to dobře vyfotíte. Můžete se nechat chytit nebo se prozradit, může se stát spousta věcí,“ říká Vadim Kramer, který fotil celebrity například pro dnes už neexistující týdeník Spy.

Důvěryhodný zdroj, správný tip a příznivá hodina

Bratr, matka, sekretářka, řidič. To je heslo, které v souvislosti s paparazzi používal bývalý bulvární novinář Pavel Novotný. Právě oni podle něj do bulváru volali nejčastěji. „Celebrity by si nikdy nebyly schopné připustit, že informace přicházejí z jejich vnitřní svatyně, ale je to samozřejmě tak,“ potvrzuje Novotný.

Podle Novotného ale mohla být akce na Vyšehradě výjimkou. Podle něj přišel Blesku původně tip na otevřenou restauraci. Že se v ní nachází ministr zdravotnictví, podle něj paparazzi zjistili až na místě. „Někdo zavolal na nějakou linku a ohlásil hospodu, která je otevřená. Která, podle mě, mu delší dobu leží v žaludku. Blesk vyjíždí na místo, které dobře zná. Zaparkuje a zjistí, že před tou hospodou stojí auto Prymuly. Mají ho nafocené asi čtyřicetkrát, za posledních 14 dnů, ve fotobance. V tu chvíli vědí, že mají jenom čekat, jestli vyjde ten Prymula. Nikam nechodit, nikoho nesledovat a nikoho ani nefotit,“ říká Novotný.

O jakou linku mohlo jít? Podle garantky studia žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Barbory Osvaldové není v médiích výjimkou ani odposlech tísňových linek. „Odposlouchávají třeba hasiče nebo policii, takže vědí, když dojde k nějakému neštěstí, aby tam byli první.“

Novotný tvrdí, že jeho verzi nahrává i fakt, že ač byli na místě dva fotografové, všechny snímky jsou pořízené z jednoho místa, patrně ze stejného auta. Kdyby prý na ministra čekali od začátku, fotili by z různých úhlů. Navíc má vysvětlení i pro to, proč se fotografové zaměřili téměř výhradně na ministra, a ne na další účastníky schůzky. Fotografové na sebe prý jednoduše nechtěli upozornit, dokud nebudou mít fotky Romana Prymuly. „Ředitele FN Ostrava nevyfotil Blesk hlavně proto, že ho nepoznal,“ dodává bývalý bulvární novinář, nyní komunální politik.

Fotograf Vadim Kramer má jiné vysvětlení pro nesrovnalost v přítomnosti dvou fotografů, ale jednoho úhlu. Výslednou práci podle něj vytvořil jeden, ten druhý byl ale připravený to samé udělat v případě, že by tehdejší ministr z budovy odešel druhým vchodem.

O politicích bulvár píše, vliv ale spíš nemá

Český bulvár sleduje politiky poměrně sporadicky, víc ho lákají osobnosti ze světa showbyznysu. V minulosti přesto paparazzi čekali například na milenky Václava Klause, také takzvaná Toskánská aféra Mirka Topolánka pochází z bulváru. Informace listu AHA o tom, že někdejší šéf ODS tráví dovolenou s lobbisty, následně plnily i seriózní zpravodajství.

„Nejsem si schopna vzpomenout, že by bulvár zapříčinil pád nějakého politika. Že o nějakém politikovi psali, to ano, ale takovou kauzu si nejsem schopná vzpomenout, že bychom měli.

V zahraničí takové události jsou, zejména v angloamerickém prostoru, tam mohou bulvární média ovlivnit i volby,“ říká Osvaldová.

Čeští paparazzi nemají takový vliv, za své úlovky také dostávají míň zaplaceno. Za „informačně povedenou“ fotografii dostane český paparazzi podle Kramera i Novotného maximálně 20 tisíc, na západě jdou částky i do desítek tisíc dolarů.

A mylná je podle nich i představa, že vysoké částky inkasují lidé, kteří dávají tipy. „Jejich motivace je většinou úplně jiná. Je to buď vlastní publicita, nebo touha po negativní publicitě právě té udané celebrity,“ říká Pavel Novotný.

