„Prymula padl na politickou provokaci,“ říká komentátor rozhlasu Nováček

Někteří kandidáti na ministra zdravotnictví minulý týden nabídku od premiéra odmítli. „Já bych v takové vládě nechtěl být, protože pan premiér si opravdu myslí, že se to dá všechno řídit jako firma, ale zvláště koaliční vládu musíte řídit s citem,“ říká Nováček. Zakladatel lidové strany Jan Šrámek měl zásadu „dohodněme se, že se dohodneme“, připomíná Nováček. „To byla doba, kdy v politice ještě uměli dělat kompromisy, ale tady v první polovině devadesátých let byl kompromis považován za sprosté slovo, za synonymum zbabělosti, a ono to tak není. V politice musíte umět o 20 procent slevit ze svého, abyste získala těch 80 procent,“ míní komentátor.

Novináři se ihned po uvedení do funkce začali nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ptát, jestli je to on, kdo podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii za odvolání premiéra Andreje Babiše (ANO). „Když pan ministr nabídku jít do vlády přijal, pokud vím, tak byl třetí v pořadí, tak musel tušit, že tady nebude v politickém hájenství,“ komentuje Nováček. „Nový pan ministr zdravotnictví je lékař, dětský hematolog, do té doby se nikde v politice neprojevoval. Že se stal ministrem, ještě neznamená, že se z něho tím okamžikem stává politik,“ pokračuje. „To vidíte, že mu to zatím myslí trošku jinak, než to myslívá většinou politikům, ale já jsem zvědav, jak se to bude dál vyvíjet, protože člověka, který myslí trošku jinak, toho už jsme v politice dlouho neměli, většinou tam mimochodem nedopadli dobře,“ míní Nováček.

Nový ministr Blatný řekl, že od něj lidé neuslyší slovo přitvrdit, naproti tomu premiér Babiš se i výraznými výroky snaží, aby ho lidé brali vážně. Podle Nováčka je ztráta důvěry způsobená i tím, že v Česku hyne politika jako respektované umění. „Tady už přece neprobíhá žádná vážná debata dlouho, hledáme spasitele od voleb, vždycky nějakého nového, to se na té zemi musí projevit. Politická hnutí, politické strany mají poměrně slabé politické programy, pokud je vůbec mají,“ komentuje Nováček. „Pokud jde o pana premiéra Babiše, tak byl hlavně charismatický člověk, myslím, že z toho charismatu trošku ubylo. V poslední době, když jsem ho viděl na obrazovce, tak mi připadal značně unaven,“ pozoruje komentátor. „On je zatlačen do kouta a ani v hnutí ANO to už není, jak to bývalo. To vidíte na tom, jak se formovaly třeba krajské koalice. Hnutí ANO v krajích obtížně získávalo politické spojence, protože se mu přihodilo to co předtím ODS, bylo úspěšné, do toho hnutí začali vstupovat lidé toužící po politické kariéře, a když se na všecky nedostalo, tak to hnutí se začíná vnitřně uvolňovat. Markantní je ta situace v Brně,“ popisuje Nováček. Dlouholetý druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek, poté co zorganizoval schůzku v zavřené restauraci, teď čelil dotazům novinářů na téma, proč krátce po aféře na Vyšehradě odletěl ve vyhrocené situaci okolo epidemie do španělské Malagy. „Pan Faltýnek dělá svou věc skvěle, on byl druhý muž vedle Andreje Babiše, spoustu toho dokázal zařídit, nejen tu schůzku. Mimochodem na té schůzce, pokud já vím, tak kromě ředitele ostravské fakultní nemocnice a bývalého pana ministra zdravotnictví byl přítomen ještě další muž, a sice významný právník,“ uvádí Nováček. Ten prý pracoval pro pražskou radnici za primátorky Adriany Krnáčové (za ANO). „Víte, odkud je tenhle ten pan advokát? Z Prostějova jako pan Faltýnek a pak také, pokud vím, tak ty fotografie nepořídil Blesk, ale Blesk je pouze koupil. To znamená, že by v tom případě pan ministr zdravotnictví vlastně padl na politickou provokaci,“ komentuje Nováček.