Faltýnek podle Babiše překročil své pravomoci. Odmítl ale spekulace o ovlivnění nákupu testovacích přístrojů

„Nesnáším jakékoli náznaky klientelismu a absolutně vylučuju tuhle nějakou spekulaci,“ prohlásil Babiš. Podle jeho informací se středeční schůzka, které se zúčastnil i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, týkala testování obyvatel na covid-19 formou antigenních testů.

S Havrlantem, i podle jehož vyjádření se jednání týkalo pilotního projektu na plošné testování, si o obsahu schůzky chce ještě Babiš promluvit. Ministerský předseda zkritizoval Faltýnka za to, že se v takovýchto záležitostech angažuje.

„U pana Faltýnka jsem opakovaně řekl, že to není možné. On se do toho vůbec nemá montovat, to není vůbec jeho byznys. Já si na to dohlížím sám,“ poznamenal Babiš. Jako příklad uvedl to, že se v pátek povedlo dojednat dodávku dalších 20 500 očkovacích dávek na chřipku.