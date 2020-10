Petici Milionu chvilek jsem podepsal, potvrdil Blatný. Do Babišovy vlády šel, aby odborně pomohl

Na tiskové konferenci odmítl rozebírat, zda stále trvá jeho názor, že by měl Babiš z funkce odejít. „Jsem člověk, který se snaží, aby byl v této zemi pluralitní názor. Teď v tom nevidím problém. Důvod, proč jsem se stal na návrh pana premiéra a po souhlasu pana prezidenta ministrem, je odborný,“ nechal se slyšet.

„Je jedno, jestli je někdo premiér, nebo není. Věřím, že v této zemi je demokracie, pluralita, že se věci dají říkat nahlas. To, že tu před vámi stojím, je toho důkazem,“ tvrdí ministr zdravotnictví.

„Když jsem byl požádán jako odborník o to, jestli nepomohu, byla pro mě v tu chvíli tato věc důležitější než další záležitosti,“ uvedl Blatný s tím, že s premiérem se od počátku bavil otevřeně.

Blatný dříve pro Právo řekl, že je možné, že petici jeho jménem podepsal někdo jiný. Nyní potvrdil, že jeho podpis je autentický. Už předtím Deník N upozornil na to, že podpis je ověřený Blatného pracovním e-mailem. Působení v kabinetu premiéra, kterého petice vyzývala k odstoupení, za problematické nepovažuje.

Petici organizoval spolek Milion chvilek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB,“ píše se v ní mimo jiné. Podle Deníku N musí každý, kdo výzvu podepíše, vyplnit svůj e-mail, na který mu přijde výzva, a tu musí potvrdit, jinak se jeho jméno v seznamu podepsaných neobjeví.

Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. V čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO). Epidemiolog Prymula musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky.